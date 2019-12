Air Italy, Sinergest e Conad: una commissione straordinaria per i lavoratori di Olbia

Un incontro con i sindacati e parti sociali.

Una convocazione straordinaria delle Commissioni consiliari II e IV per esaminare vertenze che mettono a rischio centinaia di posti di lavoro.

La chiede il Capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del Regolamento consiliare: uno strumento straordinario commisurato alla gravita’ delle vertenze in questione. Cocciu, a nome del suo Gruppo,chiede che le Commissioni siano riunite in seduta congiunta per incontrare le parti sociali e sindacali in merito alla vertenza Air Italy, per ascoltare i sindacati e le parti sociali della Società Sinergest presso la stazione marittima di Olbia ed esaminare la grave situazione creatasi alla Auchan Conad di Olbia.

Anche in questo caso, afferma Cocciu, e’ necessario urgentemente ascoltare i sindacati e le parti sociali sulle gravi problematiche dei lavoratori i quali, dopo l’intervento da parte dell’Antitrust in merito alla fusione dei gruppi imprenditoriali.

