Fiumi d’asfalto a Golfo Aranci, ecco l’elenco delle strade da rifare

Il Comune di Golfo Aranci annuncia lavori sulle strade

Dal Comune di Golfo Aranci annunciano un importante intervento per il rifacimento delle strade, ecco tutti i dettagli. “È stato stipulato il contratto per l’avvio imminente dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità nel centro urbano.

Il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale consentirà di risanare i manti stradali compromessi dall’usura, dalle acque meteoriche e dal transito dei mezzi pesanti. Nello specifico, le arterie e le aree oggetto di bitumatura e fresatura saranno:

Via Cala Moresca

Via Sassari

Via Nuoro

Via dei Trattati di Roma

Via Aldo Moro

Via Gramsci

Vicolo Pais

Via Libertà

Via Diaz

Via Angioy

Area Monumento ai Caduti

Un intervento specifico è previsto anche per la banchina di Via San Giuseppe, dove si procederà al taglio e all’asportazione dell’asfalto, con successiva stesura di finitura in ghiaia compattata. Per incrementare la sicurezza dei pedoni e moderare la velocità dei veicoli, il progetto prevede inoltre l’installazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati: tre attraversamenti rialzati lungo il Lungomare Via dei Marinai e un attraversamento rialzato in Via Colombo. L’importo complessivo delle opere è pari a trecentomila Euro finanziati dalla Regione. L’inizio delle lavorazioni avverrà nelle prossime settimane.

Assessore e sindaco

«Un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Mario Fasolino -. Con questo progetto interveniamo su alcune delle arterie più trafficate e ammalorate del paese, restituendo sicurezza e decoro a residenti e visitatori. Un’attenzione particolare è stata riservata anche agli attraversamenti pedonali rialzati, pensati per tutelare soprattutto le fasce più deboli della popolazione, dai bambini agli anziani”.

“Questo finanziamento regionale rappresenta un’ulteriore conferma della capacità della nostra Amministrazione di intercettare risorse importanti per il territorio”, aggiunge il sindaco Giuseppe Fasolino. “Le opere pubbliche che realizziamo testimoniano un impegno concreto verso la comunità e sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per programmare nuovi interventi su tutto il territorio comunale”.

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