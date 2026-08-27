Nuova vita per l’Olbia: riparte dalla Seconda categoria
Dopo la fine e la resurrezione l’Olbia riparte come Asd ed è riuscita a iscriversi al campionato di Seconda categoria. “La U.S. Olbia Calcio A.S.D. comunica di aver completato, in data odierna, l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2026/2027. Il progetto sportivo prosegue dunque speditamente, nel rispetto degli adempimenti federali e organizzativi necessari per l’avvio della nuova stagione”.
“La U.S. Olbia Calcio A.S.D. comunica inoltre la definizione, in questa fase, dello staff tecnico della prima squadra, composto da Salvatore Elio Melino e Marco Fresi, che seguiranno il gruppo nel percorso sportivo della stagione 2026/2027. Proseguono, parallelamente, le attività organizzative e sportive finalizzate al completamento della rosa e alla migliore preparazione dell’avvio del campionato.
I componenti del Consiglio Direttivo:
- Francesco Sotgiu, presidente;
- Salvatore Campus, vicepresidente;
- Gian Mario Giua, segretario;
- Roberto Bellani, tesoriere;
- Laura Meloni, consigliere;
- Romolo Calamusa, consigliere;
- Arrigo Delaria, consigliere.