Nuova vita per l’Us Olbia: si è iscritto al campionato di Seconda categoria

us olbia calcio asd

27 Agosto 2026

di Giulia Rago

Nuova vita per l’Olbia: riparte dalla Seconda categoria

Dopo la fine e la resurrezione l’Olbia riparte come Asd ed è riuscita a iscriversi al campionato di Seconda categoria. “La U.S. Olbia Calcio A.S.D. comunica di aver completato, in data odierna, l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2026/2027. Il progetto sportivo prosegue dunque speditamente, nel rispetto degli adempimenti federali e organizzativi necessari per l’avvio della nuova stagione”.

“La U.S. Olbia Calcio A.S.D. comunica inoltre la definizione, in questa fase, dello staff tecnico della prima squadra, composto da Salvatore Elio Melino e Marco Fresi, che seguiranno il gruppo nel percorso sportivo della stagione 2026/2027. Proseguono, parallelamente, le attività organizzative e sportive finalizzate al completamento della rosa e alla migliore preparazione dell’avvio del campionato.

I componenti del Consiglio Direttivo:

  • Francesco Sotgiu, presidente;
  • Salvatore Campus, vicepresidente;
  • Gian Mario Giua, segretario;
  • Roberto Bellani, tesoriere;
  • Laura Meloni, consigliere;
  • Romolo Calamusa, consigliere;
  • Arrigo Delaria, consigliere.
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