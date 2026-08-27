Morta a 49 anni nell’incidente a Olbia: il marito indagato per omicidio stradale

La morte di Alessandra Sabba nell’incidente sulla Olbia-Arzachena.



È indagato per omicidio stradale il marito della 49enne morta nel tragico incidente frontale del 21 agosto sulla strada tra Arzachena e Olbia. L’iscrizione al registro degli indagati è scaturita a seguito all’autopsia effettuata sul corpo di Alessandra Sabba, eseguita nelle scorse ore. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale di Olbia, la vettura guidata dall’uomo avrebbe superato la linea di mezzeria lungo uno dei tornanti della Statale 125.

La ricostruzione.

Il marito della donna deceduta avrebbe invaso la corsia opposta e scontrandosi violentemente con un furgone che viaggiava regolarmente nella propria carreggiata. Lo scontro, avvenuto nel pomeriggio, ha provocato un impatto fatale per la donna, deceduta a causa del violento trauma cranico riportato, come confermato dai primi dettagli emersi dalle indagini della Procura di Tempio Pausania. L’inchiesta condotta dalla Procura di Tempio Pausania dovrà ora fare piena luce sulle dinamiche dell’impatto ed evidenziare eventuali responsabilità del conducente, mentre resta il dolore per la prematura scomparsa di Alessandra Sabba in un tratto stradale tristemente noto per la sua pericolosità.

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