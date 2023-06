La Asl Gallura riorganizza il servizio di farmacia a Olbia

La Asl Gallura ha disposto la riorganizzazione del Servizio della farmacia territoriale di Olbia, che non sarà più dislocato in due sedi. Ne resterà aperta solo una. Finora era in funzione all’ospedale Giovanni Paolo II e nell’ex ospedale San Giovanni di Dio, adesso sarà solo in quest’ultima struttura in viale Aldo Moro. Per consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla riorganizzazione del servizio la farmacia resterà chiusa nella sola giornata di lunedì 26 giugno.

La Farmacia territoriale nell’ex ospedale San Giovanni di Dio sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, con chiusure previste nelle sole giornate di sabato e domenica, per i servizi che comprendono la distribuzione di alcuni presidi e di farmaci per i pazienti in dimissione, per tutto il primo mese di terapia. La consegna dei farmaci è prevista anche ai pazienti cronici affetti, ad esempio, da malattie come la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide e la psoriasi. Tutti i farmaci vengono rilasciati solo dietro presentazione del piano terapeutico.

Per la consegna di dispositivi per diabetici e prodotti per nefropatici la farmacia sarà aperta il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui