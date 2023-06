Anteprima ad Arzachena per l’edizione 2023 di Estate in fiure

Le sette aziende florovivaistiche che parteciperanno alla nona edizione di Estate in Fiore, hanno allestito una piccola anteprima ad Arzachena. Sette aiuole che anticipano il tema scelto quest’anno: “Acqua e biodiversità. Il futuro delle zone umide”. Da oggi, i visitatori del centro storico troveranno 7 nuovi punti verdi dislocati tra via Ruzittu, piazza Risorgimento e corso Garibaldi. Con questi il Comune vuole contribuire a veicolare il ruolo strategico della zona umida dello stagno di Saloni per il territorio. L’iniziativa è promossa dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, e dall’assessora al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni.

Estate in Fiore ad Arzachena è in programma dal 22 al 24 settembre 2023. Sotto i riflettori ci saranno, come ogni anno, le attività volte alla sensibilizzazione ambientale, i momenti di incontro con gli esperti e forme di intrattenimento per adulti e bambini. Tutto studiato per approfondire le tematiche legate al turismo sostenibile, alla corretta gestione dei rifiuti e al decoro urbano.

Il delegato Occhioni

“Con questa anteprima vogliamo promuovere il tema della tutela ambientale e del decoro urbano per tutta l’estate tra residenti e turisti ed invitarli a condividere la nostra missione – spiega Michele Occhioni -. Abbiamo pensato di creare piccole aiuole simboliche per inaugurare l’estate come espressione della professionalità di alcune delle migliori aziende del Nord Sardegna che lavorano accanto a noi per diffondere l’amore per il bello e la natura tra i cittadini. A settembre, vedremo i consueti grandi interventi di trasformazione del centro storico. Nel frattempo, la collaborazione di tutti è importante affinché ogni angolo del vecchio quartiere, pubblico o privato, sia curato al meglio”.

L’assessora Giagoni

“Il tema scelto quest’anno punta l’attenzione su una delle zone di pregio naturalistico del territorio arzachenese – afferma l’assessora Claudia Giagoni -. I progetti sulla tutela e la valorizzazione dello stagno di Saloni sono alla base dello sviluppo di una nuova offerta turistica che accresce il ventaglio di opportunità fruibili nella destinazione in autunno e primavera. Anche calendarizzare la manifestazione a fine settembre è funzionale alla nostra politica di ampliamento della stagione turistica”.

Le aziende che hanno risposto all’invito del Comune di Arzachena e che saranno in gara per la migliore installazione 2023 sono Evergreen, Prato Verde, Tecnoverde Garden, Sgaravatti Land, Alberghina Verde Ambiente, Garden Center Costa Smeralda e Isola Verde Giardini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui