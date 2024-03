Assalti ai portavalori in Corsica e Toscana: tornano liberi due indagati

Due uomini legati alle vicende di assalti ai portavalori scarcerati.

Due persone indagate per diversi assalti ai portavalori tra la Toscana e la Corsica sono tornate libere. Il Tribunale di Tempio ha deciso di liberare Giovanni Mercurio, 59 anni, di Loculi, e Francesco Ledda, 53 anni, di Alà dei Sardi, coinvolti in un’ampia indagine condotta dai Carabinieri e che li ha visti arrestati nel gennaio del 2021.

Secondo quanto emerso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, i due facevano parte di un’organizzazione con sede in Sardegna e collegamenti in Corsica e in Campania, specializzata in attacchi a furgoni portavalori e nel traffico di droga.

Le indagini hanno inoltre rivelato che la banda aveva pianificato diversi colpi, tra cui uno alla Mondialpol in Toscana e diverse rapine in Corsica, che tuttavia non sono mai stati portati a termine. Il Tribunale ha accolto le richieste di scarcerazione presentate dalle difese degli imputati (Potito Flagella, Angelo Carboni e Angelo Corda). Mercurio è inoltre coinvolto nell’indagine Monte Nuovo.

