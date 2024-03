Olbia prende d’assalto il Galeon Andalucia, pienone al molo Brin – VIDEO

Ancora poche ore per visitare El Galeon Andalucia.

Il fascino del Galeon Andalucia ha stregato Olbia. Da ieri centinaia di persone hanno fatto una fila di diversi minuti per poter accedere al veliero che riproduce gli antichi galeoni spagnoli.

L’interno dell’imbarcazione offre dei suggestivi angoli che rievocano perfettamente un’epoca ormai lontana e permettono ai visitatori di tornare indietro nel tempo. Le tante fantasie suscitate dalle storie di pirati che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita, in un luogo così suggestivo, sembrano quasi cristallizzare veri e propri ricordi di un passato vissuto.

Ma mentre il galeone sosta pacificamente nei nostri porti, è il popolo locale a essere corsaro, e a prendere d’assalto l’imbarcazione. Il luogo ideale per la sosta del galeone in Gallura non poteva che essere il molo Brin di Olbia, luogo simbolo del popolo del mare olbiese. Di seguito il video dell’ingresso del veliero a Olbia col supporto dei piloti del porto. L’altro video mostra l’interno dell’imbarcazione ripreso dalla nota scrittrice, poetessa e giornalista di Olbia Marella Giovannelli. La galleria fotografica è di Patrizia Sale.

Le immagini dell’interno del Galeon Andalucia nel video della nota giornalista, scrittrice e poetessa di Olbia Marella Giovannelli.

Il video è stato girato da una delle pilotine dei piloti del porto di Olbia, che sono il braccio tecnico della Guardia Costiera. Tutte le navi navi in ingresso e in uscita dal Porto di Olbia – così come in tutto il mondo – si avvalgono dell’opera dei piloti per un sicuro ingresso delle imbarcazioni nello scalo.

Galleria fotografica di Patrizia Sale

