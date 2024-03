A Olbia è arrivato El Galeon Andalucia

El Galeon Andalucia è arrivato a Olbia, per due giorni al Molo Brin si potrà visitare la meravigliosa nave a vela. “Cosa troverete a bordo? – chiedono dal Galeone – Nelle nostre stive e sui ponti potrete immergervi nella affascinante storia marittima del XVII secolo, scoprire come era la vita a bordo di queste navi e esplorare i loro molteplici usi. Non potete assolutamente mancare. Vi aspettiamo a braccia aperte”. Il Galeón Andalucía è una replica della nave utilizzata dagli spagnoli tra il XVI e il XVIII secolo nelle spedizioni marittime di scoperta e commercio inter-oceanico tra Spagna, America e Filippine nelle cosiddette flotte delle Indie.

“La visita al Galeone Andalucia consiste in un tour a piedi autoguidato. Una volta a bordo, si è liberi di passeggiare sui ponti, parlare con i membri dell’equipaggio (veri marinai che vivevano a bordo) e contemplare decine di mostre interattive, video, proiezioni e documenti storici. È consentito scattare foto.

Ecco orari e prezzi:

Orario di apertura:

dalle 10:00 alle 19:00

Data:

dal 9 al 10 marzo

Prezzi:

Bambini (5-10 anni, sotto i 5 anni gratis): 5 euro.

Adulti (> 10 anni): 10 euro.

Famiglie (2 adulti e fino a 3 bambini di 5-10 anni): 25 euro.



[foto del galeone a Olbia: Antonio Dessì]

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui