Chiude il Caffè Sporting di La Maddalena.

La giornata di ieri ha segnato la fine di un’era per Cala Gavetta a La Maddalena con la chiusura del Caffè Sporting, noto anche come l’ex Bar Sport. Questo locale storico, affollato dai turisti durante l’estate e apprezzato dai residenti maddalenini tutto l’anno, ha abbassato per l’ultima volta la saracinesca. I titolari, pronti a intraprendere la strada della pensione, hanno voluto salutare la loro affezionata clientela organizzando un evento di commiato.

Il Caffè Sporting non era solo un luogo di ritrovo, ma una parte integrante della vita sociale dell’isola. La sua chiusura rappresenta non solo la fine di un’attività commerciale, ma anche un addio a uno spazio che ha visto condividere risate, chiacchiere e momenti speciali nel corso degli anni.

La terrazza sopra il locale, che era parte della storica casa di Renato Pozzetto, continua a raccontare storie di giornate e notti trascorse sotto le stelle, diventando così un simbolo indelebile nella memoria collettiva della comunità locale.

