Le indagini sugli attentati incendiari a Olbia.

Olbia è alle prese con l’emergenza incendi, con un bilancio allarmante di 17 auto distrutte dal fuoco nei primi tre mesi dell’anno. Venerdì scorso, le fiamme hanno avvolto un’auto parcheggiata nell’area del cantiere delle Ferrovie dello Stato, vicino al passaggio a livello di via Porto Romano. Sebbene l’origine dell’incendio non sia ancora stata confermata come dolosa, appare improbabile che sia il risultato di autocombustioni causate da corto circuito.

La Prefetta ha annunciato che durante la stagione estiva saranno implementati rinforzi nei centri turistici della provincia, come previsto. Attualmente, sono in corso trattative con il ministero dell’Interno per rafforzare i presidi nella zona della Gallura.

All’inizio del mese, si è tenuto un vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Sassari, focalizzato sull’emergenza della criminalità in Gallura. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato sindaci, forze dell’ordine e rappresentanti della magistratura, è stata evidenziata la necessità di interventi preventivi e sociali per affrontare il disagio minorile e la microcriminalità che affliggono la zona.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui