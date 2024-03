Ancora un’auto a fuoco a Olbia: era dentro un cantiere

L’ennesimo incendio di un’auto a Olbia.

Ennesima auto in fiamme, nella notte, a Olbia. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle 4, per l’incendio di un’auto parcheggiata in via Nanni. La stessa al momento del rogo si trovava all’interno di un’area delimitata da cantiere. Sulle cause sono in corso gli accertamenti dai parte dei carabinieri di Olbia, che sono intervenuti sul posto.

L’ultimo incendio risale a mercoledì notte, quando erano state coinvolte 3 auto. Poco prima dell’una del mattino, i vigili del fuoco erano stati chiamati a intervenire in via Sebastiano Caboto, dove tre mezzi erano preda delle fiamme. Nonostante la prontezza della squadra dei vigili del fuoco, le vetture parcheggiate una accanto all’altra lungo la strada erano andate completamente distrutte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui