EasyJet licenzia il comandante del volo Milano-Olbia.

EasyJet ha licenziato il comandante di un volo Milano-Olbia in quanto, secondo l’accusa, non rispettando le procedure di sicurezza, avrebbe compiuto delle manovre rischiose sui cieli di Olbia, mettendo in pericolo l’incolumità di equipaggio e passeggeri.

I fatti, non tracciati nei registri dell’agenzia nazionale per la sicurezza del volo, risalgono al 2016. Ma la Cassazione solo pochi giorni fa ha dato ragione alla compagnia.

L’accusa.

Quando mancavano solo 30 chilometri dal Costa Smeralda, il primo ufficiale, sotto il controllo del comandante, avrebbe tentato una variazione di rotta. Ponendo il velivolo a una altitudine incompatibile con la manovra di atterraggio. Troppo in alto, e troppo veloce, secondo quanto ricostruito dall’accusa e dai giudici. Ma l’equipaggio avrebbe proseguito nell’operazione di discesa. In teoria, le procedure di sicurezza dovrebbero prevedere un riallineamento del velivolo alla rotta prevista, per ritentare successivamente l’atterraggio. L’equipaggio ha eseguito la procedura, ma sbagliando ancora: anziché andare verso il mare, è andato verso i monti, intraprendendo una traiettoria troppo corta e rischiosa, anche per via del forte vento.

A questo punto, come si legge sul Corriere della Sera, al comando si è messo il comandante, che ha effettuato la “riattaccata”, manovra pericolosa, che, secondo la sentenza, pur a quel punto inevitabile, ha comportato il rischio di perdere il controllo del mezzo. E’, peraltro, una manovra compiuta quotidianamente e diverse volte in tutto il mondo. I passeggeri, infine, non si sono accorti di nulla. Ma la compagnia è stata implacabile nel voler procedere contro il comandante, e i giudici le hanno dato ragione.

I motivi della sentenza.

Il comandante, infatti, aveva la diretta responsabilità del volo, e non solo, come afferma la sentenza, non avrebbe posto in essere le azioni correttive tempestivamente, ma avrebbe anche contribuito alle scelte sbagliate, ledendo il vincolo fiduciario con la compagnia, molto rigorosa in tema di parametri e procedure di sicurezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui