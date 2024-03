Attimi di paura a Olbia mare: “Inseguiti da un cinghiale. Voleva aggredirci”

Il problema dei cinghiali a Olbia mare.

A Olbia mare, le proteste degli abitanti continuano mentre affrontano l’invasione di famiglie di cinghiali. Recentemente, si è verificato un tentativo di aggressione da parte dei maiali selvatici verso alcuni passanti, alimentando l’allarme tra la popolazione.

“Io e il mio fidanzato siamo usciti per far una passeggiata con i cani e in via Salvatore Quasimodo. Siamo stati inseguiti da un cinghiale molto grande, che ha poi cercato di aggredire un passante. Siamo riusciti a scappare entrando in casa – afferma una residente -. Abbiamo poi preso la macchina per uscire e la situazione nell’isolato era incredibile. C’erano tantissimi cinghiali”.

Recentemente, è stata lanciata una petizione per sollecitare un intervento tempestivo riguardante la crescente presenza di cinghiali nei quartieri Poltu Quadu e Olbia mare. La petizione ha raccolto diverse centinaia di firme nel giro di pochi giorni, mettendo in luce la diffusa preoccupazione tra gli abitanti di Olbia, impegnati da tempo a fronteggiare questa problematica.

“Parliamo di igiene, ma anche di sicurezza. Si deve arrivare ad aver paura di uscire da casa perché le Istituzioni non fanno niente? È vergognoso!”, conclude la giovane.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui