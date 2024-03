In Gallura nuovi appuntamenti alla scoperta della storia

Gli appuntamenti in Gallura.

Sardegna Turistica in collaborazione con il Community Hub di Olbia, continua con un altro importante appuntamento dedicato all’archeologia in Gallura e al suo territorio. Questa iniziativa unica si propone di esplorare le profonde radici storiche della Gallura attraverso sette appuntamenti affascinanti che si terranno presso il Community Hub in via Perugia, 3, nel quartiere Poltu Quadu ad Olbia da febbraio a giugno. Un’opportunità straordinaria per immergersi nell’antichità e scoprire la ricca storia antica del territorio.

Dopo il successo dei precedenti eventi dedicati ad Olbia Romana e alla Tomba dei giganti di Pascaredda, questo terzo appuntamento sarà dedicato ai monumenti Megalitici presenti in Gallura, parleremo di Dolmen e della loro evoluzione in tombe dei giganti, dei tafoni e dei circoli megalitici, molto spazio sarà dedicato ai siti presenti ad Arzachena.

L’appuntamento è per venerdì 22 Marzo alle ore 18 e vedrà la partecipazione Ospite della serata sarà l’archeologa Angela Antona che negli anni passati ha lavorato e scavato proprio in questi siti archeologici, quindi sarà l’occasione per scoprire dettagli e approfondire questo interessante argomento.

La presentazione e moderazione dell’incontro sarà a cura di Gian Mario Figoni Frau responsabile dell’associazione Sardegna Turistica.

Il calendario completo di tutti gli incontri sarà presto disponibile sul sito del Community Hub (www.olbiacommunityhub.it) nei prossimi giorni. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di storia, gli studiosi e chiunque sia curioso di scoprire le tracce del passato nel territorio della Gallura. Gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico. L’evento è aperto al pubblico e gratuito, si consiglia di registrarsi scrivendo una mail a info@olbiacommunityhub.it o chiamando al numero 345/9990314.

