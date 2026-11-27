Il cordoglio dell’Area Marina Protetta per la morte di Augusto Navone.

È stato uno dei protagonisti del percorso di crescita e affermazione dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo. La scomparsa di Augusto Navone lascia un vuoto nell’ente che ha diretto per 18 anni, accompagnandone lo sviluppo e rafforzandone il ruolo nella tutela degli ecosistemi marini. A ricordarne la figura e l’impegno professionale è il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta, attraverso il presidente Massimo Canu, l’Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il direttore e tutti i dipendenti, che hanno espresso il proprio cordoglio e manifestato vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli sono state accanto.

Biologo marino, Navone ha dedicato una parte importante della propria carriera alla conoscenza, alla gestione e alla conservazione dell’ambiente marino. Durante i suoi 18 anni alla direzione dell’Area Marina Protetta ha contribuito in maniera determinante al consolidamento delle attività di tutela e monitoraggio, favorendo la crescita dell’ente e la sua affermazione anche al di fuori dei confini nazionali. Il suo percorso professionale è stato caratterizzato dalla competenza scientifica, dalla visione e dalla dedizione con cui ha affrontato le responsabilità legate alla gestione di un territorio di grande valore ambientale. Un contributo che, sottolinea il Consorzio, rimane parte integrante della storia dell’ente e del lavoro portato avanti per la salvaguardia del patrimonio naturale.

“La scomparsa di Augusto Navone ci colpisce profondamente. Ha dedicando energie, competenze e passione alla crescita dell’Area Marina Protetta e, grazie al supporto dei validissimi dipendenti, ha contribuito a renderla nota ben oltre i confini del nostro territorio. Il suo lavoro ha segnato una parte importante della storia dell’Amp e lascia un’eredità che continuerà a vivere nelle persone con cui ha lavorato. A mio nome, dell’Assemblea Consortile, del Consiglio di amministrazione, di tutti i dipendenti e collaboratori dell’ente, giungano alla famiglia le più sentite condoglianze e la vicinanza umana per il profondo dolore provato”, dichiara il presidente Massimo Canu.

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