L’esercitazione notturna nella galleria di Budoni.

Una simulazione di un grave incidente stradale, con più auto coinvolte, un’autocisterna carica di sostanze chimiche e un principio d’incendio. È stato questo lo scenario dell’esercitazione di protezione civile e soccorso organizzata la scorsa notte nella galleria S’Iscala, all’ingresso sud di Budoni. L’intervento ha coinvolto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari, Anas, Areus e Polizia Stradale, impegnati a verificare il coordinamento e l’efficacia delle procedure di emergenza in una situazione particolarmente complessa. La simulazione prevedeva anche la fuoriuscita di idrossido di sodio dall’autocisterna, con la necessità di soccorrere le persone coinvolte e gestire contemporaneamente il rischio chimico.

Nella prima fase, i vigili del fuoco hanno delimitato la zona rossa, provveduto a spegnere il principio d’incendio ed estratto le persone rimaste coinvolte nell’incidente. I feriti sono stati quindi affidati al personale sanitario del 118 per le cure necessarie. Contemporaneamente, la Polizia Stradale ha presidiato gli accessi per garantire la sicurezza delle operazioni, mentre Anas ha disposto la chiusura della strada statale 131 Dcn in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Budoni e il bivio per Posada.

Successivamente è entrato in azione il nucleo provinciale dei vigili del fuoco specializzato nelle operazioni Nbcr, ovvero nella gestione dei rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici. Gli operatori hanno individuato e intercettato la perdita di idrossido di sodio, procedendo alla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni si sono concluse intorno alle 3 del mattino con esito positivo. L’esercitazione ha permesso di testare sul campo le procedure di emergenza e la capacità di intervento congiunto dei diversi enti in caso di un incidente grave all’interno di una galleria stradale.

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