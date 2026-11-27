Niente acqua in diversi comuni della Gallura.

Mattinata di possibili disservizi idrici tra Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro. Per oggi, venerdì 27 novembre, Abbanoa ha programmato un intervento di manutenzione ordinaria sulle cabine elettriche di media e bassa tensione che alimentano l’impianto di sollevamento idrico di Monte Freare, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. L’intervento, previsto dalle 9 alle 12:30, comporterà la temporanea sospensione del funzionamento dell’impianto, che regola il ramo sud dell’acquedotto Liscia. Durante le operazioni potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle località interessate: Murta Maria, nel territorio comunale di Olbia, Porto San Paolo e Vaccileddi, a Loiri Porto San Paolo, oltre che nell’intero comune di San Teodoro.

Il gestore fa sapere che i tecnici lavoreranno per ridurre al minimo i tempi del disservizio e che l’erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora le operazioni dovessero concludersi prima del previsto. Per segnalare eventuali anomalie è disponibile il servizio guasti di Abbanoa, attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Alla ripresa del servizio non si esclude che l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida, una condizione legata alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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