La Gallura si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, con iniziative che spaziano dalla cultura alle tradizioni popolari, passando per la prevenzione e le prime atmosfere natalizie. Da Olbia, che sabato inaugura ufficialmente il suo programma di Natale, fino ad Aggius e Tempio Pausania, il territorio propone diverse occasioni per trascorrere il weekend tra incontri, musica, storia e momenti di condivisione.

Sarà soprattutto il centro storico di Olbia a vestirsi a festa con l’accensione delle luminarie e del grande albero di Natale, mentre negli altri centri della Gallura non mancheranno appuntamenti dedicati alla memoria, all’identità sarda e alla riflessione culturale. Ecco alcuni degli eventi da segnare in agenda per il fine settimana di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre.

Olbia, si accende il Natale tra luminarie, mercatini e spettacoli

Olbia – L’inaugurazione di Olbia Città del Natale

Il conto alla rovescia è terminato: sabato 28 novembre Olbia inaugura ufficialmente Olbia Città del Natale, il programma di iniziative che accompagnerà residenti e visitatori fino al 6 gennaio. A partire dalle 17 il centro storico si trasformerà in uno scenario di luci e colori, con uno degli appuntamenti più attesi delle festività: l’accensione del grande albero luminoso in piazza Regina Margherita, accompagnata dal concerto di Ivana Spagna.

L’albero, alto oltre 16 metri e proveniente da Londra, sarà caratterizzato da giochi di luce RGB. Nella stessa giornata si accenderà anche la Piccola Italia, in piazza Crispi, con dodici monumenti italiani riprodotti attraverso installazioni luminose. Non mancheranno i mercatini natalizi in via Principe Umberto, una nuova area accanto alla ruota panoramica e un programma di animazione e spettacoli nei fine settimana e nei giorni festivi. A completare l’atmosfera ci sarà Molly, la mascotte di Olbia Città del Natale, pronta a coinvolgere soprattutto i più piccoli.

Tutti i dettagli nel programma di Olbia Città del Natale.

Olbia – Aristeo in Ichnussa, un viaggio nella memoria della Sardegna

Venerdì 27 novembre la Biblioteca Multimediale Simpliciana ospiterà un appuntamento dedicato alla cultura e all’identità dell’isola. L’associazione di cultura sarda Amistade presenta Aristeo in Ichnussa, un incontro che attraversa mito, letteratura, cinema, parola e musica, invitando il pubblico a riscoprire le radici culturali della Sardegna.

Il programma prenderà il via alle 16:30 con la proiezione del cortometraggio Adagio per Sandan, della durata di dodici minuti, dedicato al capitolo Memorie di Aristeo in Ichnussa di Mimmo Bua. Seguirà la recitazione di alcuni frammenti dell’opera L’Incontro. Alle 17:30 Antonello Zanda introdurrà il tema, con gli interventi di Roberto Carta e Nicola Dessì. La conduzione sarà affidata a Tiziana Sanna, mentre il commento musicale sarà curato da Franca Pinna.

Un pomeriggio pensato per mettere in dialogo passato e presente, attraverso racconti e suggestioni che restituiscono valore alla memoria e al patrimonio culturale sardo.

Informazioni e programma nell’articolo dedicato ad Aristeo in Ichnussa a Olbia.

Tempio Pausania, De André e Pasolini al centro di un incontro culturale

Tempio Pausania – La spiritualità e l’impegno civile raccontati attraverso due grandi autori

Venerdì 27 novembre la cultura farà tappa anche a Tempio Pausania con la presentazione del libro Dio è gratis, il prossimo costa, scritto dal giornalista e autore Alfredo Franchini. L’incontro, organizzato dal Circolo Don Primo Mazzolari, si terrà nella sala Paul Poupard dell’Istituto Euromediterraneo, in viale Don Sturzo 41, e metterà a confronto due personalità fondamentali del Novecento italiano: Fabrizio De André e Pier Paolo Pasolini.

Al centro della serata ci sarà il rapporto dei due artisti con la spiritualità, il messaggio evangelico e l’attenzione verso gli ultimi. Da una parte La buona novella di De André, ispirata ai Vangeli apocrifi; dall’altra Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, opera cinematografica nella quale la figura di Cristo diventa anche occasione di riflessione sulla giustizia e sulle disuguaglianze sociali.

La presentazione sarà introdotta da Domenica Azzena, con l’intervento di don Giorgio Diana. Successivamente Alfredo Franchini dialogherà con il giornalista Augusto Ditel, approfondendo le affinità tra due percorsi artistici diversi, ma accomunati dalla sensibilità verso gli emarginati e dalla critica alle contraddizioni della società. L’ingresso è gratuito.

Maggiori informazioni sulla presentazione del libro a Tempio Pausania.

Aggius, la storia si indossa: un viaggio nelle tradizioni galluresi

Aggius – Abiti storici, musica e identità della comunità

Domenica 29 novembre Aggius celebra la propria storia attraverso uno degli elementi più rappresentativi dell’identità locale: l’abito tradizionale. Un appuntamento dedicato alla riscoperta delle radici culturali del paese, nel quale tessuti, colori, ricami e dettagli degli abiti diventano strumenti per raccontare usanze e tradizioni tramandate nel tempo.

Il programma prenderà il via alle 18:30 con la vestizione narrata dell’abito tradizionale aggese, un momento che permetterà di conoscere più da vicino il significato e le caratteristiche dell’abbigliamento storico. Alle 19 spazio alla musica e alle espressioni folkloristiche con l’esibizione del Minifolk Lu Baddittu, seguita alle 19:30 dal Coro di Aggius, dell’Associazione culturale Matteo Peru. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività legate alla Giornata nazionale degli Abiti Storici, promossa dal Ministero del Turismo.

Un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale del paese e mantenere vivo il legame tra le nuove generazioni e la memoria della comunità.

Tutti i dettagli nell’articolo dedicato a La storia si indossa ad Aggius.

Sant’Antonio di Gallura, una giornata dedicata alla prevenzione

Sant’Antonio di Gallura – Arriva la Carovana della Prevenzione

La salute e la diagnosi precoce saranno al centro dell’appuntamento in programma venerdì 27 novembre a Sant’Antonio di Gallura. Il paese ospiterà una nuova tappa della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante promosso da Komen Italia per sensibilizzare sull’importanza dei controlli e favorire l’accesso ai servizi sanitari.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Mater Olbia Hospital, si svolgerà dalle 9 alle 15 e metterà a disposizione prestazioni gratuite dedicate alle donne che non rientrano nei programmi di screening della Regione Sardegna. Sono previste 30 mammografie, riservate alle donne tra i 40 e i 49 anni e a quelle dai 70 anni in su che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi dodici mesi. Saranno inoltre disponibili 12 ecografie mammarie per le donne di età inferiore ai 40 anni.

Ogni partecipante potrà prenotare una sola prestazione, in base alla propria fascia d’età. I posti sono limitati al numero di esami disponibili. La giornata rappresenta un’importante opportunità per avvicinare i servizi di prevenzione alle comunità del territorio e ricordare quanto la diagnosi precoce sia fondamentale nella lotta contro il tumore al seno.

Ulteriori informazioni sulla Carovana della Prevenzione a Sant’Antonio di Gallura.

Il fine settimana del 27, 28 e 29 novembre offre dunque diverse occasioni per vivere la Gallura, tra appuntamenti culturali, iniziative dedicate alla salute, tradizioni popolari e l’atmosfera delle feste che comincia a diffondersi nelle piazze. Dall’accensione del Natale a Olbia alla valorizzazione degli abiti storici di Aggius, passando per gli incontri di Tempio Pausania, il territorio si prepara a un weekend che mette insieme cultura, partecipazione e voglia di stare insieme.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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