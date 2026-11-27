L’incontro di Forza Italia Giovani a Olbia.

L’attenzione alle opportunità lavorative, alla riduzione delle imposte e all’accesso alla casa per le nuove generazioni è stata al centro dell’Aperitivo Azzurro, l’iniziativa promossa da Forza Italia Giovani al Regina Elena di Olbia. L’appuntamento ha riunito tesserati e simpatizzanti del movimento, offrendo un’occasione di confronto sulle proposte politiche rivolte ai giovani. A illustrare i temi dell’incontro sono stati Marco Dettori, segretario regionale di Forza Italia Giovani Sardegna, e Marzio Fabbri, segretario provinciale della Gallura. Tra gli argomenti principali la Smart Tax, una proposta di legge elaborata da Forza Italia Giovani con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale nei primi anni di attività lavorativa e aumentare il netto percepito in busta paga.

Dettori e Fabbri hanno approfondito anche le misure destinate alle nuove generazioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2027. Tra queste figura un’agevolazione fiscale per i dipendenti del settore privato con meno di 30 anni e un reddito da lavoro non superiore a 28mila euro annui. La proposta prevede una tassazione all’1% sui primi 2.500 euro di incremento retributivo. In termini concreti, su un aumento di stipendio di 1.000 euro all’anno, l’imposta sarebbe pari a 10 euro.

Spazio anche alle politiche abitative. Per chi concede in locazione un immobile a canone concordato a un giovane fino a 35 anni è prevista un’aliquota dell’1% sugli affitti percepiti. Sul versante occupazionale, invece, il progetto punta a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato degli under 36 attraverso agevolazioni fiscali a favore delle imprese.

Durante l’incontro è intervenuto anche Marzio Fabbri, che ha sottolineato il rafforzamento del movimento sul territorio gallurese. “Il movimento gallurese è in continua crescita”, ha dichiarato Fabbri davanti ai tesserati e ai simpatizzanti presenti. Il segretario provinciale ha quindi rivolto un appello ai giovani del territorio, invitandoli ad avvicinarsi al gruppo e a partecipare alle sue attività. L’apertura riguarda tanto chi già sostiene il movimento quanto chi desidera muovere i primi passi nel mondo della politica.

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