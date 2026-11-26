Venerdì senza piogge, ma resta il vento da Ovest

Dopo le giornate segnate dal forte Maestrale, venerdì 27 novembre porterà condizioni più tranquille in Gallura. Le previsioni Arpas per il Nord-Est indicano cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata, senza precipitazioni, e venti occidentali moderati. Le temperature minime saranno ancora basse, soprattutto nell’entroterra. La situazione sarà diversa da quella prevista sul Sassarese e sul versante occidentale dell’Isola, dove sono possibili deboli piogge isolate. In Gallura, invece, il cielo si presenterà poco nuvoloso già dal mattino, con ampie schiarite anche nelle ore centrali. Qualche nube potrà comparire nel corso della giornata, ma senza fenomeni associati. Non sono attesi nuovi passaggi perturbati sul settore nord-orientale.

Il vento soffierà da Ovest, con intensità moderata durante la giornata. L’attenuazione rispetto alle forti raffiche dei giorni precedenti sarà evidente, anche se lungo le coste settentrionali potranno ancora verificarsi rinforzi locali. La ventilazione perderà intensità in serata, accompagnando un quadro meteorologico complessivamente più stabile.

Minime basse nell’entroterra

Le temperature massime resteranno sostanzialmente stazionarie, mentre al mattino si farà sentire un ulteriore calo. A Olbia sono previsti 9 gradi di minima e 16 di massima. A Tempio Pausania la minima scenderà a 5 gradi, con una massima di 12. La differenza tra costa e interno sarà quindi ancora marcata, soprattutto nelle prime ore. Anche il mare sarà meno agitato rispetto alla recente fase di maltempo. Sul settore nord-orientale sono previste condizioni mosse, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata. I bacini occidentali e settentrionali resteranno invece molto mossi, per effetto delle correnti ancora presenti.

Per la Gallura sarà dunque una giornata di tregua: niente piogge previste, più spazio alle schiarite e vento meno intenso. Il cambiamento più evidente riguarderà proprio il ritorno a condizioni più tranquille dopo il passaggio del Maestrale, anche se le temperature del mattino ricorderanno che l’autunno sta entrando nella sua fase più fredda.

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