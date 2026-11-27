Il Comune di Berchidda protagonista in Europa.

Il Comune di Berchidda ha partecipato a un nuovo e importante incontro internazionale a Pavia, entrando nel vivo del confronto sul futuro dei territori europei. L’appuntamento si è svolto nell’ambito di Iconic (Innovative communities on neutral islands for climate), il progetto finanziato dall’Unione Europea con il programma Horizon Europe. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti il consigliere comunale Thomas Mannu, delegato al coordinamento dei progetti europei, accompagnato dall’architetto Maria Teresa Manca.

L’iniziativa Iconic nasce per mettere in contatto comuni e realtà di diversi Paesi, con l’obiettivo di promuovere la tutela ambientale, l’innovazione e nuove soluzioni concrete per rendere le comunità locali più sostenibili. In questo percorso europeo, Berchidda ricopre un ruolo centrale. Insieme all’isola irlandese di Inis Mór, nelle isole Aran, e a La Graciosa, nelle Isole Canarie in Spagna, il paese sardo è infatti una delle tre comunità pilota europee scelte per sperimentare nuove soluzioni contro il cambiamento climatico.

L’incontro di Pavia è servito proprio per aggiornarsi sull’avanzamento dei lavori, permettendo agli enti coinvolti di dialogare direttamente e organizzare insieme le prossime attività. “L’incontro di Pavia è stato un’importante occasione per condividere esperienze, confrontarsi con i partner europei e presentare le attività già avviate nei rispettivi territori, insieme ai progetti e alle iniziative che sono attualmente in fase di sviluppo e prossimi alla realizzazione – ha dichiarato il consigliere Thomas Mannu -. Scambiare idee e individuare nuove possibilità di collaborazione hanno permesso di mettere a confronto esigenze, esperienze e prospettive future. Berchidda ha partecipato con l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere nuove iniziative e contribuire attivamente alla costruzione di un modello di comunità sempre più sostenibile e attento alle sfide del futuro. Un percorso che dimostra come anche i piccoli centri possano essere protagonisti di progetti europei di vasta scala”.

La presenza di Berchidda ai tavoli di Horizon Europe dimostra come l’amministrazione riesca a cogliere importanti opportunità internazionali, portando sul territorio risorse e nuove idee per migliorare la qualità della vita dei cittadini e proteggere l’ambiente.

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