Il Campionato Zonale della classe velica J24 di Porto Rotondo.

Si è svolto oggi, nella baia antistante lo Yacht Club Porto Rotondo, il Campionato Zonale della classe velica J24.

La flotta di 10 regatanti sardi, si è sfidata nelle due giornate e complice anche il poco vento presente, si è assistito ad una gara serrata, che ha visto al primo posto, premiato dal presidente emerito dello Ycpr, Conte Luigi Donà Dalle Rose, l’equipaggio Vigne Surrau, timonata dal bravissimo Aurelio Bini del Circolo nautico Arzachena, seconda posizione, premiata da Massimo Brogna, consigliere delegato alla vela, per l’imbarcazione Giulietta, timonata da Marco Naldoni di Nss Yachting e terza posizione, premiata da Sandro Onofaro, presidente e commodoro dello Ycpr, per Nord Est timonata da Salvatore Orecchioni del Circolo nautico Arzachena.

Nella giornata tra sabato e domenica si sono svolte 5 prove, sotto la supervisione del comitato di regata Fiv III zona capitanato dal presidente della giuria Giovanni Porcu. Partecipazione gioiosa, come sempre, di tutti gli atleti che si sono impegnati in uno dei campi di gara più belli al mondo.

Ultimo evento velico dell’anno, dice il presidente e commodoro Sandro Onofaro, ma che farà da apripista per le regate del prossimo anno. Infatti, a partire da febbraio e fino a maggio lo Yacht Club Porto Rotondo sarà ancora il quartier generale della classe J24 con ben quattro eventi già calendarizzati.

Eventi realizzati in partnership con la Marina e il Consorzio di Porto Rotondo e dal profilo altamente agonistico grazie ai regolamenti della Federazione Italiana Vela. Collaborano al progetto anche lo Yacht Club di Cannigione e la società di charter Boomerang di Angelo Usai.

Appuntamento quindi al prossimo anno per quanto riguarda la vela, ma lo Ycpr continua ancora la sua programmazione sociale nel mese di dicembre partendo con l’appuntamento dell’8 Dicembre con una raccolta fondi per l’associazione Casa Lions che in oltre 25 anni ha offerto ospitalità ad oltre 200mila pazienti a Cagliari.

Un “Pranzo di Beneficenza”, aperto a tutti, organizzato con il Distretto 108L dei Lions, C&C, Pure Sardinia e Fino experience. Inoltre lo Yacht Club Porto Rotondo propone per tutto dicembre attività musicali il sabato sera e la domenica a pranzo per terminare in bellezza con il Gran Cenone musicale di Capodanno e le famose e gustose proposte culinarie dello chef Marco Mainardi di Fino Experience.

Un modo per accogliere il 2023 insieme in allegria in una location circondata dal mare su 3 lati, unica ed esclusiva.

