Paura per una ragazza di Olbia.

Autovettura in fiamme, intorno alle 12, in via Nervi ad Olbia. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno provveduto celermente a domare il rogo partito dalla parte anteriore dell’auto, peraltro alimentata a gas.

Bonifica in corso.

L’autista, una giovane donna di Olbia, si è resa conto dell’incendio mentre era in marcia. Per questo motivo ha abbandonato la vettura e ha lanciato l’allarme alla sala operativa del 115. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica.

(Visited 534 times, 534 visits today)