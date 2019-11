Auto prende fuoco sulla statale, intervengono i Vigili del fuoco

A causare l’incendio probabilmente un malfunzionamento elettrico.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, è intervenuta intorno alle 7 e 30 sulla statale 389 in prossimità del bivio per Fonni, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate su un’autovettura di alcuni operai che si recavano a lavoro.

Per un probabile problema di natura elettrica all’impianto di riscaldamento, si sono sviluppate le fiamme che dal vano motore, in pochi istanti hanno avvolto il mezzo. Fortunatamente i gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo e non si registrano feriti.

Il conducente ha riferito che ha accesso il riscaldamento e dal vano motore ha visto uscire le fiamme. Immediatamente fermatosi, ha tentato inutilmente di spegnere l’incendio con un estintore prestato da un camionista in transito.

