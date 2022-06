Un’auto si ribalta sulla strada per Portobello di Gallura.

Auto ribaltata sulla strada per Portobello di Gallura. Poco dopo le 15, per cause in fase di accertamento, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo, che si è capovolto.

Sul posto, all’altezza della strada provinciale 90, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato i 3 contusi all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le loro condizioni non sono gravi.