Auto si ribalta sulla strada per Portisco, è l’ennesimo incidente in Gallura

Incidente sulla Provinciale 94, auto si ribalta a Portisco

Ennesimo incidente sulle strade della Gallura, ancora una volta un’auto si ribalta: è successo vicino a Portisco. I vigili del fuoco di Arzachena sono entrati in azione verso le 23 di mercoledì 20 settembre per un incidente sulla Provinciale 94, in direzione Portisco.

Poco prima un’auto si era ribaltata ed è l’ennesima vota che capita in Gallura negli ultimi mesi. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma ciò che più importa è che il conducente non abbia riportato conseguenze.

Una volta che il 118 ha appurato che fosse illeso, i vigili del fuoco si sono occupati di rimettere a posto l’auto e pulire la strada dai detriti. La Provinciale 94, tra Abbiadori e Portisco, è rimasta chiusa durante queste operazioni. Sul posto, per effettuare i rilievi, anche una pattuglia dei carabinieri.

