Col metal detector recupera una fede nuziale a Baja Sardinia

Il matrimonio in Germania poi il viaggio di nozze in Sardegna, ma durante un bagno a Baja Sardinia la sposa ha perso la fede. Era passata solo una settimana dall’emozionante cerimonia con lo scambio degli anelli, ma quel bagno nel Mediterraneo stava rovinando la luna di miele ai neosposi. In spiaggia hanno scoperto che in Sardegna c’è un’associazione diffusa su tutto il territorio che si occupa di salvare chi perde gli oggetti preziosi: i Ra.Sa, Rastrellatori sardi. Quando la situazione è disperata loro entrano in campo col metal detector e cercano il tesoro perduto.

“Quando la sposa si è accorta di aver perso la fede nuziale era disperata e piangeva. A quel punto è stata notata dai proprietari di un chiosco sulla spiaggia dove noleggiano gommoni – racconta Mauro Meloni -. Conoscendo me e gli operatori metal detector Ra.Sa. le hanno dato il mio contatto. La fede era anche di elevato valore economico“. Il volontario dell’associazione si è fiondato sulla spiaggia di Baja Sardinia. Col suo intervento ha fatto sparire le lacrime dal volto della giovane turista restituendole la fede nuziale. “Appena l’ho ritrovata era incredula, mi ha abbracciato e tutti i bagnanti che erano in quel tratto di spiaggia hanno applaudito. È stato veramente un bel momento – conclude Meloni -. Purtroppo alle coppie appena sposate capita spesso, l’anello appena fatto magari un po’ largo e in un attimo si smarrisce”.

Sono sempre più numerosi gli interventi e i recuperi dei “Rastrellatori sardi”, che stanno diventando gli angeli custodi di chi perde preziosi in mare. Ma anche sulla neve, come il recente caso sul Limbara.

