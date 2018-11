Auto ribaltata sulla strada per Tempio.

Il maltempo che sta imperversando in queste ore nella Gallura ha causato un incidente sulla strada Olbia-Tempio, sicuramente resa scivolosa e pericolosa dalla pioggia battente. Infatti, l’incidente è avvenuto in località “Lu Rinaggiu”, subito dopo Priatu e un’auto si è totalmente ribaltata. Le condizioni dei conducenti non sembrerebbero preoccupanti. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente.

(Visited 1.527 times, 77 visits today)