La vittima è stata estratta dai vigili del fuoco di Tempio.

Incidente all’ingresso del centro abitato di Tempio, questo pomeriggio. Un’auto si è ribaltata finendo fuori strada. La persona a bordo è rimasta incastrata all’interno del veicolo ed è stata estratta dagli operatori della squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco 6A del distaccamento di Tempio.

La squadra ha dovuto anche usare le motoseghe per creare un varco nella vegetazione per trasportare il ferito. Portato in strada, è stato soccorso dall’ambulanza del 118. Presenti sul posto i carabinieri per i rilievi.

