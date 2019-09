L’incidente lungo la strada per la diga sul Tirso.

Le sue urla disperate sono state sentite da un passante solo dopo parecchie ore. Gli ha prestato i primi soccorsi e ha dato l’allarme. Brutta avventura per un 74enne di Buddusò che, questa mattina, è finito in una scarpata con la sua auto lungo la strada che conduce alla diga sul Tirso, in località Sos Canales.

L’uomo era cosciente, ma impossibilitato a muoversi. Ha trascorso la giornata in cerca di aiuto, fino a quando le sue urla disperate sono state sentite da un passante, verso le 16.

La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato la squadra 8A del distaccamento di Ozieri che ha collaborato con i carabinieri di Buddusò e gli elisoccori del 118, già presenti sul posto, alla messa in sicurezza e al successivo trasporto in elicottero del ferito in ospedale.

