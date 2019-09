Calcio, Olbia piange la scomparsa di Salvatore Guspini “Piccione”

L’ex calciatore del Olbia si è spento all’età di 69 anni.

L’ex calciatore olbiese dell’Olbia Calcio di Serie C anni ’70 Salvatore Guspini, noto in città come “Piccione“, è mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 69 anni.

Piccione, riconosciuto da tutti come un talento cristallino, ha giocato 119 partite ufficiali con l’Olbia Calcio, segnando 9 reti.



I funerali verranno celebrati questa mattina alle ore 10,00 nella Chiesa di Nostra Signora de La Salette, con partenza dall’Ospedale Giovanni Paolo II. Il corteo funebre proseguirà per il nuovo cimitero.

