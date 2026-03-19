Un’auto senza freno a mano è finita contro un muro a Olbia.

Un’auto parcheggiata senza l’inserimento del freno a mano si è mossa ieri sera, 18 marzo, andando a urtare un muro nella zona compresa tra via Toti e l’intersezione con piazza Brigata Sassari, a Olbia. L’episodio si è verificato in un’area frequentata, ma fortunatamente non ha provocato conseguenze alle persone presenti. Secondo quanto ricostruito, l’auto, lasciata in sosta, avrebbe iniziato a spostarsi lungo la carreggiata a causa della mancata attivazione dei sistemi di sicurezza necessari a impedirne il movimento. La corsa si è conclusa contro una struttura muraria.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica e ha proceduto all’identificazione del conducente del mezzo. Gli agenti hanno inoltre verificato le condizioni del veicolo e raccolto gli elementi necessari per gli accertamenti amministrativi previsti in casi analoghi. L’episodio non ha comportato ripercussioni sul traffico della zona, che ha continuato a scorrere regolarmente. La situazione è tornata alla normalità in tempi brevi, senza la necessità di ulteriori interventi o misure da parte delle Forze dell’Ordine.

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