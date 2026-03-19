Arzachena, contributo fino a 800 euro per chi soffre di fibromialgia

Il contributo per chi soffre di fibromialgia ad Arzachena.

Ad Arzachena la Regione Sardegna ha reso disponibile il sostegno economico destinato ai cittadini affetti da fibromialgia, tramite l’Indennità Regionale Fibromialgia (Irf). L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo annuale fino a un massimo di 800 euro, finalizzato al rimborso delle spese mediche documentate sostenute dai beneficiari.

Il provvedimento, valido per l’anno 2026, definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di accesso all’indennità. I cittadini interessati possono presentare la domanda compilando l’apposito modulo, da consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo del comune di Arzachena in via Firenze, oppure da inviare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 30 aprile 2026.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle misure regionali finalizzate a supportare i cittadini con bisogni sanitari specifici, promuovendo al contempo la trasparenza e la semplificazione delle procedure amministrative. Le informazioni relative ai requisiti, alla modulistica e alle modalità di invio della domanda sono disponibili presso gli uffici comunali e attraverso i canali ufficiali di comunicazione dell’amministrazione, in modo da facilitare l’accesso al beneficio a chi ne ha diritto.

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