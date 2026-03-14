Violento incidente a Olbia, distrutta una Ferrari: ci sono feriti

Diversi feriti nell’incidente avvenuto a Olbia.

Un violento incidente tra due auto si è verificato stamane, 14 marzo, a Olbia lungo via Masaccio, strada laterale che si immette su corso Vittorio Veneto. Lo scontro ha coinvolto una Ferrari e un’altra auto e ha provocato il ferimento degli occupanti dei mezzi. Secondo una prima ricostruzione, l’urto sarebbe avvenuto durante la manovra di attraversamento dell’incrocio. Le vetture si sarebbero scontrate lateralmente e tra le possibili cause al vaglio degli agenti intervenuti vi sarebbe una mancata precedenza. La dinamica esatta resta comunque oggetto degli accertamenti condotti dalla Polizia locale, che ha effettuato i rilievi utili a chiarire con precisione quanto accaduto.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato danni ingenti anche alla vettura sportiva, che ha riportato la distruzione di gran parte della carrozzeria e delle componenti anteriori e laterali. I mezzi coinvolti sono rimasti sulla carreggiata fino al completamento delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, impegnati nelle operazioni necessarie a evitare ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti. Il loro intervento ha riguardato la stabilizzazione dei veicoli incidentati e la bonifica della sede stradale da eventuali detriti e liquidi fuoriusciti dopo l’urto.

I feriti sono stati accompagnati all’ospedale Giovanni Paolo II.

Contemporaneamente il personale sanitario del servizio di emergenza 118 ha prestato le prime cure ai feriti direttamente sul posto. Successivamente le persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per ulteriori controlli medici. Le condizioni dei feriti non destano particolare preoccupazione. Gli agenti della Polizia locale hanno inoltre provveduto alla gestione del traffico nell’area interessata dall’incidente fino al termine delle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli danneggiati.

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