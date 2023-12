Intervento dell’Anas sulla 131 Dcn, traffico bloccato verso Olbia

L’Anas segnala la presenza di un mezzo pesante in avaria sulla 131 Dcn, chiusura al traffico in direzione Olbia.

A causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del chilometro 75, la strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” è chiusa al traffico in direzione Olbia, tra il bivio di Lula e il bivio di Siniscola.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza. Sono in corso le attività di recupero del mezzo.