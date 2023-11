La vicina di casa infiocinata al volto a Golfo Aranci dopo una lite per futili motivi.

Una difficile convivenza tra vicini di casa a Golfo Aranci il 2 giugno aveva causato l’ennesima lite tra dirimpettai, e a farne le spese era stata la vicina di casa di Pasquale Serra, colpita al volto col fucile subacqueo. La vicenda si è svolta nelle case popolari di via Libertà.

Il 60enne di Golfo aranci aveva messo in atto una sequenza di atti oltremodo pericolosi. Prima aveva aperto una bombola nel suo appartamento proiettando sul pianerottolo il gas attraverso un tubo. Alla reazione del vicino di casa, Cosmin Codreanu, Serra ha impugnato un fucile subacqueo, sparando verso l’uomo. Ma a farne le spese era stata la moglie del vicino, Petronela Codreanu, 43enne, colpita sopra l’occhio destro. La donna, ricoverata in gravi condizioni, è fuori pericolo, ma ha subito una delicatissima operazione per la ricostruzione dell’orbita oculare.

Come si legge su La Nuova Sardegna, i difensori di Serra hanno chiesto di accedere al rito abbreviato, condizionato, però, alla perizia psichiatrica, per stabilire se l’uomo, al momento dei fatti, fosse capace di intendere e volere. Da parte sua, Serra, afferma di essere stato aggredito e di essersi difeso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui