E’ sparita la donna che tra il 2012 e il 2013 fu abusata e maltrattata a Lori Porto San Paolo.

Una donna tedesca residente a Loiri Porto San Paolo, tra il 2012 e il 2013 è stata maltrattata e abusata da parte di un uomo oristanese che aveva accolto nella propria abitazione.

Inizialmente, come muratore. L’uomo, insieme a un collega, aveva svolto dei lavori edili nell’abitazione della tedesca. Poi aveva chiesto ospitalità alla stessa, con l’intenzione di avere una base per poter cercare lavoro. Tra i due è nata una relazione. Ma il 58enne oristanese, però, stando all’accusa, si sarebbe presto trasformato in un convivente violento e autoritario. Tanto che la donna ha sporto denuncia, presso i carabinieri del paese, per maltrattamenti, abusi sessuali, danneggiamenti di mobili e oggetti. Addirittura, minacce di morte. Il muratore, inoltre, in alcune occasioni avrebbe impedito alla donna di usare il telefono, uscire di casa e chiudersi nella propria camera da letto.

Il 58enne di Oristano inizialmente aveva chiesto il patteggiamento, ma l’opposizione dei difensori della tedesca è scaturita nel processo. Proprio lei, vittima, abusata e maltrattata a Loiri Porto San Paolo, è però da almeno due anni irrintracciabile e non vivrebbe più in Sardegna. Per questo, come si legge su La Nuova Sardegna, il presidente del collegio giudicante, Caterina Interlandi, ha disposto che la donna sia cercata in Germania, in modo che possa prendere parte al processo nato dalla sua denuncia.

