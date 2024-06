Un’azienda di Calangianus inserita tra le eccellenze d’Italia

Il sugherificio Molinas tra le eccellenze d’Italia.

Il sugherificio Molinas di Calangianus è orgoglioso di essere stato selezionato per la quinta edizione di Imprese Vincenti, il prestigioso programma di Intesa Sanpaolo che celebra l’eccellenza delle piccole e medie imprese italiane.

Durante l’evento, i rappresentanti del sugherificio Molinas hanno avuto l’opportunità di illustrare il profondo legame che unisce l’azienda al territorio sardo e al mercato italiano del sughero, dove l’azienda si posiziona come leader orgoglioso. L’intervento ha messo in luce la filiera controllata e certificata al 100%, che assicura qualità e trasparenza in ogni prodotto e azione dell’azienda.

L’importanza della certificazione e del controllo nella produzione del sughero è stata sottolineata come garanzia per i clienti e per il mercato, dimostrando come il sugherificio Molinas mantenga elevati standard di eccellenza e sostenibilità. La partecipazione a Imprese Vincenti rappresenta un riconoscimento significativo per l’azienda e per il suo impegno verso l’innovazione e la valorizzazione delle risorse locali.

