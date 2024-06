Due professori dell’istituto Agrario vanno in pensione.

Due figure storiche dell’Istituto Agrario Amsicora di Olbia, il professor Piras e il professor Rizzo, si avviano verso la meritata pensione a partire dal primo settembre. Entrambi docenti di lunga data, hanno lasciato un’impronta indelebile nella scuola con il loro impegno, la loro passione e la loro dedizione.

Il professor Piras, referente storico della sede, e il professor Rizzo, noto per i suoi diversi compiti organizzativi, hanno rappresentato dei veri e propri pilastri per l’istituto. Il loro contributo è stato fondamentale non solo per la qualità dell’insegnamento, ma anche per i valori e l’attenzione dedicata ad ogni singolo studente.

Il professor Piras e il professor Rizzo hanno sempre creduto in un modo di fare scuola che va oltre il semplice trasferimento di conoscenze. Hanno insegnato con passione, valorizzando ogni studente e cercando di tirare fuori il meglio da ognuno di loro. La loro eredità è ricca di insegnamenti preziosi, che i colleghi più giovani dovranno ora raccogliere e portare avanti.

La comunità scolastica dell’Istituto Agrario Amsicora si prepara quindi a salutare due grandi educatori, consapevole del vuoto che lasceranno, ma anche della ricchezza del loro insegnamento che continuerà a vivere nelle aule e nei campi della scuola.

