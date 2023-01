La società del gruppo Sno ai primi posti per fatturato in Italia.

E’ a Olbia una delle aziende nautiche maggior per ricavi in Italia. L’azienda del gruppo SNO, come dimostra anche un’analisi sui bilanci condotta dal Cipnes Gallura, è una dei primi dieci in Italia per fatturato. Tra le aziende italiane nella nautica la Sno è in top10 nel Paese per fatturato. La storica impresa risiede nella zona industriale di Olbia e ha un bilancio di 36 milioni di euro.

Lo ha decretato il Global Order Book del 2022, dove al primo posto c’è il gruppo Azimut-Benetti della famiglia Vitelli con 128 yacht in costruzione per una lunghezza media di 35.9 metri e al secondo posto c’è Sanlorenzo di Massimo Perotti con 117 yacht in costruzione per una lunghezza media di 35.5 metri. La Gallura si conferma quindi una delle realtà più solide e sempre più in espansione per quanto riguarda il settore nautico.

I dati sul settore della nautica a Olbia.

Nell’area industriale Olbia, gestita dal Cipnes Gallura, sono presenti oltre 60 imprese della nautica e numerose sono le aziende collegate affini. Solo in Gallura l’economia della nautica genera, complessivamente, ricavi per 225 milioni, mentre l’Italia è il paese leader al mondo per la produzione di yacht oltre i 24 metri, con 523 maxi, super, giga yacht in costruzione.

La Gallura si conferma anche la prima in Italia per occupazione nell’Economia del mare, dove i dipendenti nel settore della nautica sono 16,8% del totale degli occupati. Questi dati sono stati raccolti nel report di Unioncamere. Nello stesso rapporto il territorio è secondo in Italia per valore aggiunto (13,9%).

La classifica sulle aziende italiane per fatturato.

L’azienda della nautica in Italia che fattura di più, secondo i bilanci del 2021, è Azimut-Benetti: 1 miliardo 033 milioni. Segue poi la Ferretti, con 514.8 milioni. Al terzo posto c’è la Sanlorenzo (464 milioni), seguita da Overmarine Group (115.5 milioni). Al quinto posto l’Absolute, con 76.8 milioni, mentre la sesta è Cantieri del Pardo (71.3 milioni). Segue la Baglietto: 64.9 milioni, Cantiere Nautico Cranchi: 57.4 milioni, Solaris Yacht: 36 milioni, SNO: 36 milioni e Sacs: 27.6 milioni.

Il gruppo Sno, che detiene il marchio Novamarine, sta investendo molto a Olbia puntando sulla costruzione di motoscafi Magnum Marine ed è la decima azienda nautica in Italia per entità di fatturato. Un risultato sorprendente che proietta Olbia come una delle città più importanti del Mediterraneo per il settore nautico e unica realtà del Mezzogiorno per sviluppo di questo comparto.

