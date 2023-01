Incendio sulla strada per Luogosanto.

Paura sulla strada provinciale 14 che porta a Luogosanto, dove si è sviluppato un incendio. Intorno alle 12,30, per cause in corso di accertamento, un’automobile alimentata a GPL ha preso fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Arzachena, che dopo aver estinto l’incendio nell’auto, ha messo in sicurezza l’auto e bonificato l’area. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Sul posto anche i carabinieri di Luogosanto.

