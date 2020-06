Divieto di bagagli nelle cappelliere degli aerei e autocertificazione, cosa cambia in Sardegna

Le nuove regole per gli aerei della Sardegna.

Cambiano le regole con il divieto di posizionare bagagli a mano nelle cappelliere degli aerei. E’ questa una delle principali novità, anche per chi viaggia in Sardegna, stabilite dall’Enac per “aumentare la sicurezza ed evitare gli assembramenti nel momento in cui si deve depositare o riprendere il proprio bagaglio sull’aereo”.

Saranno consentiti quindi sono i bagagli di piccole dimensioni che potranno essere posizionati sotto il sedile, di fronte al proprio posto a bordo. Novità anche per quanto riguarda la misurazione della temperatura dei passeggeri che dovrà essere effettuata prima di salire a bordo, e se supererà i 37,5 gradi non sarà consentito l’imbarco.

Un’altra novità è l’autocertificazione per tutti i passeggeri dove si dichiara di non aver avuto contatti stretti con delle persone risultate positive al coronavirus, negli ultimi due giorni prima della comparsa dei sintomi e fino a 14 dopo i sintomi. Inoltre il passeggero si dovrà impegnare a comunicare alla compagnia aerea e all’autorità sanitaria la comparsa di una sintomatologia riferibile al coronavirus negli 8 giorni dopo l’arrivo, per dare modi di tracciare i contatti.

