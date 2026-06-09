Ballottaggio Addis-Masu a Tempio, Biancareddu fuori dai giochi

Saranno l’uscente Addis e l’outsider Masu a sfidarsi col ballottaggio a Tempio

Sarà il ballottaggio tra Giannetto Addis e Gianna Masu a decidere chi sarà il prossimo sindaco di Tempio Pausania. È l’unica coda della tornata elettorale che ha interessato 148 centri in Sardegna, solo in 5 centri era possibile il ballottaggio e solo a Tempio si è concretizzata questa ipotesi. Gli elettori sono chiamati alle urne per il secondo turno che si terrà domenica 21 e lunedì 22 giugno. Il 7 e 8 hanno votato in 7.940, che rappresenta il 68% degli 11.677 che ne hanno diritto. La regola del ballottaggio è ferrea: solo i primi due si giocano la finale. Finisce così il tentativo di Andrea Biancareddu di tornare in Comune.

I risultati al primo turno

GIANNETTO ADDIS – 2.539 – 32,83%

2.539 – GIANNA MASU – 1.925 – 24,89%

– 1.925 – ANDREA BIANCAREDDU – 1.805 – 23,34%

– 1.805 – FABRIZIO CARTA – 981 – 12,68%

– 981 – ROMEO FREDIANI – 484 – 6,26%

elettori – 11.677

votanti – 7.940 – 68%

nulle – 164

bianche – 22

contestate – 20

La sfida a due

Giannetto Addis è il sindaco uscente e chiude il primo turno con un vantaggio di 614 voti rispetto a Gianna Masu. Lei è stata l’outsider in una sfida con vari ex sindaci. Ha una lunga esperienza all’interno della macchina amministrativa, soprattutto a Olbia con Nizzi, e la sua discrezione in questa campagna elettorale l’ha portata a conquistare il ballottaggio.

Con 164 schede nulle, 22 bianche e 20 contestate Gianna Masu ha preso 120 voti in più dell’ex sindaco Andrea Biancareddu, che resta fuori dal ballottaggio. Romeo Frediani (che ha raccolto 484 voti) è stato il suo predecessore dal 2010 al 2015, poi Biancareddu (che prima è stato assessore regionale con Cappellacci e poi con Solinas) ha guidato Tempio dal 2015 al 2019 e aveva Giannetto Addis come vice. Dopo due mandati il sindaco uscente ora deve giocarsi la sfida finale per cercare di mantenere la fascia tricolore. Si è fermato al 12,68% il tentativo dell’editore e sindacalista militare Fabrizio Carta. Domenica 21 e lunedì 22 giugno gli elettori decideranno chi sarà il prossimo sindaco di Tempio.

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