Le vacanze di Barbara Berlusconi e la famiglia in Costa Smeralda.

Dopo un periodo segnato da dolore e lutto, a causa della morte del padre, Barbara Berlusconi si sta concedendo un periodo di relax in Sardegna insieme ai fratelli Luigi ed Eleonora e alle rispettive famiglie. Accanto a lei c’è il compagno Lorenzo Guerrieri, con cui ha una relazione da 10 anni.

La giovane imprenditrice, che ha festeggiato il suo compleanno il 30 luglio, ha trovato un momento di intimità sulla spiaggia di Liscia di Vacca, sorridendo e scherzando insieme a Lorenzo Guerrieri. A testimoniare le sue vacanze il settimanale Chi, che le ha dedicato la copertina e numerosi scatti del suo soggiorno in Gallura.

Barbara Berlusconi ama tantissimo la Sardegna e in particolare la Gallura. In vacanza con lei ci sono anche i suoi 5 figli, Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto, Alessandro e Edoardo, che si stanno godendo dell’estate in compagnia dei genitori, contribuendo a rafforzare l’unità della famiglia. Come il padre, Barbara Berlusconi sta seguendo le orme nel mondo imprenditoriale ed è appassionata d’arte contemporanea. Ha già inaugurato sedi della Cardi Gallery a Milano e Londra, e sta per aprire una nuova sede a New York.

