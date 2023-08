Il finto carabiniere entrato a Cala Coticcio deve rispondere di due reati.

“Sono un carabiniere”, ma non era vero. Nei guai è finito un turista romano di 33 anni che si è presentato così ai militari, ricevendo due denunce penali, una per essere entrato senza autorizzazione a Cala Coticcio e per aver dichiarato di far parte dell’Arma.

Stando a quanto riporta il quotidiano l’Unione Sarda, l’uomo è stato segnalato alla Procura di Tempio poiché si è presentato come un carabiniere per andare in spiaggia a Cala Coticcio. La zona in cui è stato individuato è di elevato valore naturalistico e gode di protezione. Infatti, l’accesso nell’area è limitato e consentito con guide autorizzate.

Il turista dunque rischia di rispondere di due reati: uno per aver fornito false informazioni al Corpo Forestale riguardo la sua identità, l’altra per l’ingresso non autorizzato nell’area protetta. Nonostante il personale del Corpo Forestale abbia identificato il turista, egli non ha cercato di allontanarsi. Il suo avvocato difensore, Alberto Sechi, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni dopo le prime notifiche ricevute dalla Procura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui