Paura a Portisco, prende fuoco una barca a vela, a bordo anche 5 bambini

L’incidente nella località di Olbia.

Momenti di paura a Portisco, dove su una barca a vela si è sviluppato un incendio. L’imbarcazione di circa 20 metri, con 8 occupanti (5 bambini e 3 adulti), era ormeggiata presso il proprio posto barca assegnato.

L’incendio, secondo cause in corso di accertamento, è avvenuto all’interno del vano motore. Immediato l’intervento del personale della marina e poi del personale dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Dall’incidente, fortunatamente, non ci sono feriti e sono ancora in fase di accertamento le cause dello scoppio. Il fatto, ha comunque danneggiato l’unità, senza comportare al momento, possibili conseguenze dal punto di vista ambientale. La guardia costiera di Golfo Aranci sotto il coordinamento del comandante T.V. (CP) Francesco D’Esposito, ha inviato una pattuglie sul posto, per gli accertamenti del caso.

Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’imbarcazione e proseguono le attività al fine di scongiurare ricadute dal punto di vista ambientale. L’ufficio circondariale marittimo, coordinato dalla direzione marittima della Sardegna settentrionale, al comando del capitano di vascello (CP) Giovanni Canu, sta dando seguito all’attività amministrativa prevista, per la contestuale richiesta di denuncia di evento straordinario.