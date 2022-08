Dopo due anni di stop torna a Telti la sfilata degli storici abiti da sposa

L’evento si svolgerà a Telti.

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, torna a Telti la sfilata degli storici abiti da sposa che hanno indossato le mamme e le nonne durante il loro giorno più bello. A sfilare saranno le loro nipoti, sullo scenario di piazza Duomo, il 3 settembre prossimo, dalle 21.30.

A organizzare la manifestazione, molto attesa in paese, la Pro Loco di Telti con il patrocinio del Comune. “Questa è la terza edizione – dichiara la presidente, Marilena Suelzu, finalmente, dopo due anni che ci siamo dovuti fermare. Durante la sfilata ci saranno abiti degli anni ’60 e uno esposto di inizio Novecento. Saranno le nipoti a improvvisarsi modelle per una sera e l’iniziativa coinvolgerà il paese. Quest’anno ci sarà anche un abito di Orune, che abbiamo ospitato perché la Pro Loco ha compiuto 10 anni ed eravamo stati invitati nel paese, mentre un’altra novità sarà la presenza di uno stilista che ha realizzato un abito per la sua laurea”. Alla sfilata seguirà un dj set e ci sarà una cena al bar girasole alle ore 20 con panini alla salsiccia e patatine fritte.