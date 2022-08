Un’altra soddisfazione per lo sport di Olbia.

Nuova vittoria per lo sport di Olbia. Le ginnaste dell’Evolution Gym di Maria Neculita e Gianfranco Tuveri si aggiudicano 5 finali nazionali a Rimini.

Con questo risultato, le atlete olbiesi allenate da Maria Neculita medaglia olimpica e il coach Gianfranco Tuveri concludono la stagione con grande soddisfazione. Si sono qualificate alle finali nazionali Gioia Pitzalis, Martina Demartis, Sara Cannucciari, Gaia Asara, Sofia Cassitta. Le altre ginnaste hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti, Greta Satta, Sara Novara, Lara Soddu, Asia Manca, Fabiola Demartis, Katia Sofia Grillotti, Caterina Sforza, Martina Novara,Gaia Cocco Samuela Muzzu, Martina Manconi, Emma Corosu, Giorgia Caccamo, Martina Frasconi, Martina Costaggiu, Lucrezia Uda.

Una ginnasta non si arrende alla prima difficoltà ma cerca sempre di fare il meglio per se e per la propria squadra, per questo l’Evolution GYM è tornata ad allenarsi con tutto l’entusiasmo, con un’interruzione estiva di 2 settimane per affrontare al meglio la prossima stagione. “Dobbiamo premiare l’impegno di queste ragazze che per giorni affrontano gare con ritmi frenetici adattandosi ad ogni sorta di situazione – dichiara la società sportiva -. Genitori che si emozionano esultano e consolano, Sorrisi lacrime… di gioia , di delusione , di rabbia. Questa è passione, la passione per la ginnastica artistica, una delle discipline più diffuse e prestigiose dello sport che richiede un grande impegno”.