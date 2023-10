Tore Fazzi dei Collage ha ritrovato il suo basso grazie ai carabinieri

Tore Fazzi dei Collage ha riabbracciato il suo basso che era stato rubato in Puglia ai primi di ottobre: “Grazie ai carabinieri“. Dopo un concerto a Stornarella, nel Foggiano, il gruppo olbiese aveva passato la notte a Candela prima di tornare nell’Isola. Al risveglio avevano scoperto che qualcuno gli aveva rubato l’auto. A bordo c’era il prezioso basso di Tore Fazzi, fatto appositamente per lui e personalizzato da un liutaio toscano. Nell’auto c’erano anche le chiavi del tastierista Fabio Nicosia.

Era partito il passaparola anche tra i bassisti della Penisola per cercare di rintracciare quel pezzo unico. Emiliano Nencioni della liuteria Biarnel si era offerto di creare un altro basso per sostituire lo strumento rubato. Ma tra chi non ha smesso di cercarlo ci sono anche i carabinieri e grazie a loro si è arrivati al lieto fine.

“Siamo ad Ascoli Satriano, all’ingresso della caserma dei carabinieri”. Comincia così la diretta Facebook di Tore Fazzi dalla Puglia . Assieme al tastierista dei Collage ha ripreso l’incontro coi carabinieri e il momento in cui riconosce e riabbraccia il suo basso. Le buone notizie riguardano anche Nicosia, che può recuperare le sue chiavi smarrite. Fazzi ringrazia tutte le persone che si sono mobilitate, ma dedica un commosso ringraziamento ai carabinieri per l’impegno nel ritrovare il suo “tesoro”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui